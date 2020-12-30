شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان تحصد المركزين الثاني والرابع في مسابقات التربية الموسيقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
فازت أسوان بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى مسابقات أعياد الطفولة والمواهب فى التربية الموسيقية للعام الدراسى 2020/2021، حيث فازت الطالبة صوفيا يسرى عطية بمدرسة الفصول الإعدادية الملحقة بإدارة أسوان التعليمية بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة أمهر عازف (للمرحلة الإعدادية) ومدربتها دينا نبيل متياس.
كما فازت الطالبة مادونا وليم فكرى بمدرسة عوض السيد الثانوية بنات بإدارة أسوان التعليمية، بالمركز الرابع فى مسابقة أجمل صوت (للمرحلة الثانوية) ومدربها محمد أحمد محمد.
وقدم خالد القبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، التهنئة لمديرى المدارس الفائزة وموجهين التربية الموسيقية وعلى رأسهم هناء أحمد جلال الموجه العام، متمنيًا التوفيق لجميع أبنائه المشاركين فى تصفيات الجمهورية بمختلف الأنشطة والمسابقات.
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