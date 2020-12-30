شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تصدير 5.5 مليون طن منتجات زراعية خلال عام رغم كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة أن قطاع الزراعة والصيد ساهم في الناتج المحلي الإجمالي عام 2019/2020 بنحو 669.8 مليار جنيه، مقارنة بـ588 مليار جنيه عام 2018/2019، موضحًا أن إجمالي الصادرات الزراعية لـ5 مليون طن عام 2020، وذلك بالرغم من ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم وارتباك حركة النقل الدولية وتوقف الموانئ، ووجود ركود عالمي بنسبة وصلت إلى 30%، مقارنة بـ5.5 مليون طن عام 2019 وقبل أزمة كورونا.

وأوضح التقرير أنه فيما يخص تنمية الصادرات الزراعية تم تسويق 305 سلع زراعية مصرية بأسواق 160دولة، كما تم فتح 11 سوقًا واعدًا جديدًا أمام الصادرات المصرية وأهمها السوق الياباني، بينما تم توقيع بروتوكول تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية يسمح بتصدير المانجو المصري للولايات المتحدة مستقبلاً.

وجاء في التقرير أن مصر هي الأولى عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، كما تأتي في المركز الأول أفريقيًا والسادس عالميًا في الاستزراع السمكي، حيث بلغ الإنتاج الكلي من الأسماك مليوني طن سنويًا، وتستهدف زيادة إلى 2.3 مليون طن خلال 3 أعوام.