شكرا لقرائتكم خبر عن 6 محطات ترصد قضية "فتاة المعادى" بعد الحكم بإعدام المتهمين.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، الستار على فصل جديد من فصول محاكمة المتهمين بقتل فتاة المعادى، حيث أصدرت حكمًا بإعدام المتهمين بقتل فتاة المعادى، ليبقى أمام المتهمين درجة تقاضى واحدة أمام محكمة النقض.

14 ديسمبر2020

لقيت "مريم" المعروفة بفتاة المعادى مصرعها أسفل عجلات ميكروباص حاول مستقليه سرقة حقيبتها بالإكراه.

15 أكتوبر 2020

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بقتل الفتاة.

16 أكتوبر 2020

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت لهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

21 أكتوبر 2020

أحال النائب العام المتهمين إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

28 أكتوبر 2020

نظرت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة المتهمين وقررت تأجيل الجلسة لـ21 نوفمبر 2020.

30 ديسمبر 2020

أصدرت محكمة الجنايات حكمها بإعدام المتهمين بقتل فتاة المعادى بإجماع الآراء.



المتهم الثالث فى القضية



المتهم الرئيسي فى القضية



المتهم بقتل فتاة المعادى



المتهم بقتل فتاة المعادي (2)



المتهم بقتل فتاة المعادي



المتهمين بقتل فتاة المعادى



المتهمين يترقبون الحكم



المستشار اشرف العشماوى عضو المحكمة



رئيس هيئة المحكمة



صاحب السيارة المستخدمة فى جريمة فتاة المعادى



هيئة المحكمة







