شكرا لقرائتكم خبر عن الإعدام شنقا لمتهمين بقتل فتاة المعادى والبراءة للثالث.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الإعدام شنقا لمتهمين بقتل فتاة المعادى والبراءة للثالث، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، اليوم الأربعاء، بإجماع الأراء بإعدام المتهم الأول والثانى فى قضية مقتل الفتاة مريم محمد 24 سنة بحى المعادى بالقاهرة، وبراءة المتهم الثالث بالقضية.

الإعدام شنقا لمتهمين بقتل فتاة المعادى والبراءة للثالث

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، اليوم الأربعاء، بإجماع الأراء بإعدام المتهم الأول والثانى فى قضية مقتل الفتاة مريم محمد 24 سنة بحى المعادى بالقاهرة، وبراءة المتهم الثالث بالقضية.

روجينا وأشرف زكى.. نقيب الممثلين يغازل زوجته: نفسى الشباب يتعلموا من رحلتنا

روجينا زوجة الفنان أشرف زكى تصدرت محركات البحث ومواع التواصل الاجتماعى هذا الصباح بعدما حرصت على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد زوجها الذى يتزامن مع اليوم، وذلك من خلال حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، حيث نشرت روجينا أكثر من صورة لهما تتضمن مراحل حياتهما بدأتها بصورة من حفل الزفاف.

كيف تحمى نفسك من كورونا أثناء التحدث مع الآخرين؟ الصحة تجيب

نشرت وزارة الصحة والسكان، انفوجراف عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن إرشادات الوقاية من فيروس كورونا المستجد أثناء التحدث مع الآخرين.

22 مليارا و800 مليون دولار صادرات مصر خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2020

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن التصدير يمثل أحد أهم أولويات الحكومة والقيادة السياسية باعتباره احد المصادر الرئيسية للاقتصاد القومى وعنصر أساسى فى جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية ، مشيرة إلى أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لمضاعفة الصادرات السلعية والوصول بها الى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة ، وذلك من خلال السعى لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصرى والنفاذ الى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة للأسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقات تفضيلية تتيح الوصول إلى حوالى 2 مليار نسمة.

شبورة تصل للضباب.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والطقس حتى الثلاثاء المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غد الخميس 31 ديسمبر 2020 إلى الثلاثاء 05 يناير 2021.

إصابة ممرض فى كاليفورنيا بكورونا بعد أسبوع من تلقى لقاح فايزر

ذكر تقرير إخباري أن نتيجة فحص ممرض عمره 45 عاما في كاليفورنيا للكشف عن كوفيد-19 جاءت إيجابية بعد أكثر من أسبوع من تلقيه لقاح شركة فايزر للوقاية من فيروس كورونا.

أرقام محمد صلاح القياسية خارج الأرض فى الدوري الإنجليزي تهدد نيوكاسل الليلة

أبرز الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أرقام محمد صلاح المميزة في آخر 6 مباريات خاضها فريق ليفربول بالدوري الإنجليزي خارج الأرض، قبل ساعات قليلة من مباراة الريدز أمام نيوكاسل يونايتد التي ستقام في تمام العاشرة مساءً على أرض ملعب استاد سانت جيمس بارك ضمن مباريات الجولة 16 من عمر البريميرليج.

استبداد أردوغان يتوالى.. محكمة تركية تقضى بسجن مدى الحياة لـ92 شخصا بتهم "الانقلاب"

ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن محكمة تركية أصدرت اليوم الأربعاء 92 حكما بالسجن مدى الحياة على أشخاص منهم عدد من كبار الضباط السابقين بالجيش بسبب أدوارهم في محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016.

أحمد مجاهد: الحديث عن المخدرات أسهل من انتخابات الجبلاية

يرى المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة أن الحديث عن المخدرات أسهل من الحديث عن انتخابات الجبلاية، مؤكداً أنه لا يتجاهل اللجنة الاوليمبية وإنما يناقشها فقط فيما يعد دورها دون زيادة، وقال مجاهد فى تصريحات إذاعية مع الاعلامى محمد شبانه :" ممكن نتكلم عن المخدرات أسهل من الحديث عن الانتخابات الأيام دى، ورغم ذلك هناك تنسيق دائم مع وزير الرياضة للخروج من المشهد بصورة لائقة بالدولة المصرية".

الحكومة تستعرض حصاد قطاع الزراعة لعام 2020 .. انفوجراف

يكتسب قطاع الزراعة أهمية خاصة نظراً لعلاقاته التشابكية مع القطاعات الأخرى في الدولة، حيث يشكل مصدراً رئيسياً لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، فضلاً عن كونه قطاعاً كثيف العمالة ويمثل المورد الأساسي لمدخلات القطاع الصناعي، وفي ظل توجه الدولة الاستراتيجي للنهوض بهذا القطاع تم العمل على تطوير أساليب الزراعة وتحسين الإنتاجية، من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية والحيوية لاستدامة التنمية في هذا القطاع، وتحقيق أعلى منفعة اقتصادية داخلياً وخارجياً.

شبيه بيج رامى.. قصة قلبت السوشيال ميديا لبطل كمال أجسام تبرع لوالده بالكبد

إذا كان البطل المصرى بيج رامى، قد استطاع أن يلفت الأنظار إليه، بعد تألقه في أهم بطولة كمال أجسام في العالم، ففي محافظة بنى سويف آيضا هناك بطل من نوع آخر، صحيح أنه بطل أيضا في كمال الأجسام، ولكنه بطولته ليس في ذلك فحسب، فرجب سيد توفيق، تبرع بالكبد لوالده بقرية أطواب التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، حيث تلقى إشادات كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بعد انتشار قصته وفيديوهاته وصوره.

إيجابية مسحات فيروس كورونا لـ 9 لاعبين بمنتخب الشباب وسلبية 5 عينات

اثبتت نتائج مسحات فيروس كورونا التي أجراها لاعبي منتخب مصر للشباب مواليد 2001 سلبية 5 حالات وهم إسلام شاكر ومحمود جهاد ومحمد جمال و عبد اللطيف أبو السعود وعادل محفوظ مدير المنتخب من إجمالى عدد العينات والبالغ عددها 19 عينة.

شبورة تصل للضباب.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية خلال 72 ساعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 إلى الإثنين 04 يناير 2021.

الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير لتكون الضباب وتحسن الرؤية خلال ساعات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود ضباب كثيف مؤثر على مناطق كثيرة من شمال البلاد خلال الليل ومستمر حتى الآن على مناطق من الفيوم المنيا وأسيوط.



المتهم الثالث فى القضية



المتهم الرئيسي فى القضية



المتهم بقتل فتاة المعادى



المتهم بقتل فتاة المعادي (2)



المتهم بقتل فتاة المعادي



المتهمين بقتل فتاة المعادى



المتهمين يترقبون الحكم



المستشار اشرف العشماوى عضو المحكمة



رئيس هيئة المحكمة



صاحب السيارة المستخدمة فى جريمة فتاة المعادى