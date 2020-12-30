شكرا لقرائتكم خبر عن الجنايات تقضى بالمؤبد لـ 3 متهمين بخلية الشرابية الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحرق عربة بالقطار رقم 914.

وضمت القضية المتهم الأول أسامة السيد على، والثانى عباس عبد الرحمن، والثالث شحاتة عاطف، وجاء في أمر الإحالة قيام المتهم الأول بوضع النار عمدا في عربة القطار 914، وحطم وسيلة نقل عام، وشارك جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان الإرهابية".

ووجه للمتهمين الثانى والثالث الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ومد التنظيم بالأموال والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.