شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ مشايخ الطرق الصوفية يهنئ الرئيس السيسى والبابا تواضروس بأعياد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجموع الشعب المصرى بكافة أطيافه وفئاته بمناسبة بداية العام الميلادى الجديد داعيا المولى عز وجل للرئيس السيسي بموفور الصحة والعافية فى ظل حجم الإنجازات التى شهدتها مصر الأعوام الماضية وفى ظل عودة مصر الجديدة إلى الساحة العالمية بقوة .

كما دعا القصبى فى بيان له منذ قليل أن يكون عامً 2021 عام خير وبركة علي مصر والمصرين كما وجه التهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والى جميع الاقباط والمصريين كافة بالعام الميلادي الجديد .

ودعا "القصبى" المصريين الى التكاتف والوحدة والالتزام بالاجراءات الاحترازية للوصول بمصرنا إلى بر السلامة و من أجل اعلاء مصلحة مصر العليا ، مؤكدا أن الترابط والسمو بالاخلاق من أهم مقومات الدولة القوية لذلك يجب على الجميع اعلاء تلك القيم الروحية من أجل الوصول بالوطن الى بر الامان.