شكرا لقرائتكم خبر عن البابا ثيودروس الثانى يهنئ الرئيس وقيادات الجيش والشرطة بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأنبا نقولا المحدث الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس، إن بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودروس الثاني، يتقدم بتهانية القلبية لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بالعام الجديد 2021، متمنيا بأن يكون العام الجديد عام خير وبركات يعمه السلام والمحبة.

وأضاف الأنبا نقولا، في بيان اليوم الأربعاء، أن البطريرك يدعو الله أن يعاضد الرئيس في إتمام المشاريع التي يقودها من أجل خير مصر ورقيّها، وتحسين الأوضاع الاقتصادية لها والمعيشية لشعبها. وكذلك في كل خطواته الهادفة إلى تثبيت السلام لمصر والمنطقة، والحفاظ على مقدرات مصر من ثروات خاصة في منطقة البحر المتوسط، كما يتقدم بالتهنئة بالعام الجديد إلى كل القيادات والجيش والشرطة، وأيضًا الكوادر الطبية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قد أوفد محمد يحيي الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الروم الأرثوذكس للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم 25 ديسمبر الجاري.