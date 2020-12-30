شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يضبط مصنعا لتصنيع الأسلاك الكهربائية بعلامة تجارية مزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك، نجاح فرع الجهاز بمحافظة القليوبية بالتعاون مع إدارة التحريات بالقاهرة عن ضبط مصنع أسلاك وخراطيم كهربائية يقوم بتقليد علامة تجارية شهيرة بمدينه باسوس مركز القناطر الخيرية بالقليوبية.

وأضاف حسام الدين أنه في ضوء حرص الجهاز علي حصول المستهلكين علي الخدمات بجودة عالية ومكافحة كل ما قد يمس صحتهم وسلامتهم شن الجهاز حملة علي أحد مصانع الخراطيم والأسلاك الكهربائية يقوم بتقليد علامة تجارية شهيرة بدون ترخيص وأسفرت الحملة عن ضبط

2250 كجم شيكارة بلاستيك مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات و2000 ملصق مدون عليهم علامة تجارية شهيرة و10800 متر خرطوم و 104 الف متر سلك ،عدد 3800 علامة مائية مزورة وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأكد حسام الدين أن الجهاز يقف بالمرصاد ويتصدي لأي محاولة خداع أو غش المستهلكين أو الاضرار بسلامتهم وصحتهم انطلاقا من دوره الوطني الذي تم انشائه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين وسيعمل دائما علي مواجهه كافة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لضبط الأسواق .

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الأستباقية التي يتخذها الجهاز لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين والحرص علي صحه وسلامة المواطنين ،وتأكيدا أهتمام الدولة بتوفير السلع والمنتجات لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية وتنفيذ حملات رقابية علي الأسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة والتصدي بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالأسواق والتي تضر بمصالح المواطن المصري.

وأهاب رئيس الجهاز بالمواطنين الابلاغ عن أي شئ يمس سلامة المواطنين عن طريق الأتصال بالخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس أب 01577779999 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك عل موقع التواصل الأجتماعي FACEBOOK والموقع الألكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG.