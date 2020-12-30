شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنتهى من إزالة 143 عقار بالسيدة زينب لإنشاء روضة السيدة 2.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت محافظة القاهرة من إزالة عقارات المرحلة الثانية بمنطقة الطيبى بالسيدة زينب، تمهيدا لبدء تنفيذ مشروع روضة السيدة 2 ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، حيث تم إزالة 143 عقار بالمرحلة الثانية بالمنطقة المواجهة لمشروع روضة السيد1، وذلك بعد تعويض السكان وصرف بدل إيجار لهم لحين الانتهاء من المشروع.

وترفع أجهزة حى السيدة زينب برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف، مخلفات الهدم لتسليم أرض المشروع تمهيدا لبدء التنفيذ، حيث كانت تضم المنطقة 143 عقارا بها 350 أسرة، وتم إزالتها فى إطار الخطة القومية للدولة وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم.

وفى السياق ذاته، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن مشروع تطوير منطقة الطيبى بالسيدة زينب مشروع متكامل يراعى النسق العمرانى للقاهرة الفاطمية الإسلامية ويوفر وحدات سكنية بمساحات مختلفة تراعى احتياجات المواطنين.

وأضاف المحافظ أنه تم إزالة 25 عقارا حتى الآن، ويمنح قاطنيها إيجار شهرى حتى الانتهاء من إقامة مشروع روضة السيدة (2) وإعادتهم إلى مساكنهم الجديدة، مشيرا إلى أن مشروعات التطوير فى المنطقة لا توفر حياة كريمة لسكان المنطقة فقط بل تمثل إضافة قوية لإعادة إحياء القاهرة التراثية.

وأضاف المحافظ، أن مشروع تطوير منطقة الطيبى (روضة السيدة 2) سيتضمن إنشاء 15 عمارة سكنية أرضى و5 أدوار متكررة بإجمالى 700 وحدة سكنية إلى جانب إنشاء 50 وحدة تجارية على مساحة 10,5 فدان، بالإضافة إلى منطقة خدمات تشمل نقطة شرطة وحضانة وأماكن عامة " ملاعب وحدائق " مؤكدًا أنه سيتم بالتوازى مع إنشاء هذا المشروع عمل تطوير لمنطقة أبو الريش بالكامل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه منذ إعلان منطقة الطيبى منطقة إعادة تخطيط وحرصًا على إخراج المشروع كوحدة متكاملة تقرر تنفيذ نفس النموذج السابق تنفيذه فى المرحلة الأولى (روضة السيدة 1) بتطوير المنطقة وفق طراز معمارى يحاكى طبيعة القاهرة التاريخية.