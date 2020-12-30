شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 3 منشآت غذائية مخالفة وإعدام أغذية فاسدة في حملات رقابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها، ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً إلى استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية، لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بالتنسيق مع مفتشي مكتب الأغذية بإدارات أولاد صقر، وكفر صقر، ومشتول السوق الصحية، بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية لمراجعة السلع المعروضة، والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الادمي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة أن جهود الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط ٣ منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية، بمركز أولاد صقر، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط وإعدام ٤٥٥ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ٤٧ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٣٣ محضر جنحة صحية للمخالفين بمراكز الشرطة.

وأكد استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية بمختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، وضبط المخالف منها حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.