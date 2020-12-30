شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تتفقد مستشفى الحميات لمتابعة سير العمل بها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم، مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد بمدينة دمياط، وذلك لمتابعة الموقف الخاص بمجابهة أزمة فيروس كورونا المستجد، والتأكد من انتظام سير العمل بالمستشفى.

والتقت المحافظ، بمديرة المستشفى ومدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة وتفقدت الصيدلية الرئيسية والطوارئ وغرف الكشف وفرز الحالات المشتبه في إصابتها وفقا لاشتراطات محددة، كما قامت بالمرور على وحدة العناية المركزة وغرف سحب العينات ومعامل الدم وpcr، إذ اطمئنت على توافر الأطقم الطبية المستلزمات والأدوية المدرجة ببروتوكولات العلاج، واطلعت على المخزون الاستراتيجى من العلاج للتأكد من توافر رصيد يغطى احتياجات الفترة المقبلة بالإضافة إلى توافر الأكسجين وسلامة شبكة الغازات وأيضاً متابعة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والإجراءات والتدابير الوقائية.

واستمعت محافظ دمياط إلى شرح تفصيلى عن الإجراءات التي يتم اتخاذها مع المرضى، وآليات التعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى جهود إدارة الطب الوقائى لتوزيع بروتوكولات العلاج على الحالات التي تخضع للعزل المنزلى من خلال الإدارات الصحية.

كما وجهت «عوض» بحصر جميع الاحتياجات اللازمة للمستشفيات، وعرض بيان شامل بها للبدء فورا في توفيرها، وإستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي تداعيات محتملة.