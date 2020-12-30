شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة مائية كثيفة صباحًا.. الأرصاد تعلن توقعات طقس آخر أيام السنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، آخر أيام عام 2020، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد.

ويتوقع الخبراء شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشير الخبراء إلى أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية، وعلى الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «21- 11»، الإسكندرية «20– 13»، قنا «24- 10»، الأقصر «24– 10»، أسوان «25 – 11».