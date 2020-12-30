شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة بني سويف يكرم أعضاء الجهاز الإداري المحالين للمعاش خلال ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، الإداريين المحالين للمعاش خلال شهر ديسمبر، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد «حسن» خلال الجلسة على أهمية تكريمهم تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعمهم لاسيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعا كأسرة واحدة.

وقال رئيس الجامعة، إن العاملين الذين تم تكريمهم، وهم: «الدكتورة سهام أديب معوض، أمين عام الجامعة السابق، أمينة شكري عبدالجواد، من كلية العلوم، عبدالوهاب إبراهيم فرج، من إدارة الجامعة، صفاء رضا عبدالعليم، من إدارة الجامعة، حسن عبدالحفيظ أحمد المدن الجامعية، هدى عبدالفتاح محمود المدن الجامعية، إيناس محمد عبده كلية العلوم، سعاد عبدالقادر عبدالحليم كلية الطب البيطري، حنان كمال محمد كلية التجارة، عادل عبدالستار على كلية العلوم.