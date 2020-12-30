شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يفتتح وحدة «الميكروسكوب الإلكتروني» بتكلفة 24 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، وحدة جهاز الميكروسكوب الإلكتروني بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بتكلفة 24 مليون جنيه، وذلك بحضور الدكتور فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فرغلي عميد الكلية، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية .

وأوضح رئيس الجامعة، أن الوحدة تحتوي على جهاز الميكروسكوب الإلكتروني من طراز (Sigma 500VP)، من إنتاج شركة كارل زايس الألمانية (CARL ZEISS)، والتي تعد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في انتاج الميكروسكوبيات العلمية عالية الدقة والكفاءة.

وأضاف أن الجهاز يعتبر الأحدث من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، بما يتميز به من قدرة تكبيريه هائلة تصل إلى مليون مرة بدقة تصل إلى 0.8 نانوميتر، كما يحتوى الجهاز على مجموعة مختلفة مكونة من ستة لواقط إلكترونية (detectors) لتصوير وتحليل مختلف العينات في مجال علوم المواد النانوميترية والعلوم البيولوجية والهندسية وغيرها.

من جانبه صرح الدكتور أحمد فرغلي، عميد الكلية، أن الجهاز يوفر خدمات علمية للباحثين في كليات العلوم والطب والصيدلة والطب البيطرية والأسنان داخل وخارج الجامعة، الأمر الذي ينعكس ايجابيا في زيادة النشر الدولي، ويدعم مستوى رسائل الماجستير والدكتوراه، ويمكن استخدام الميكروسكوب في تصوير الميكروبات قبل وبعد علاجها بالمواد الطبية المختلفة، علاوة على تقديم خدمات للمناطق الصناعية من مصانع الإسمنت ومحطات معالجة المياه .

جدير بالذكر، قام الدكتور أحمد فرغلي بتسليم درع الكلية إلى الدكتور منصور حسن لدعمة الدائم والمستمر للكلية، وحرصه على توفير كافة الإمكانيات المتعلقة بالعملية البحثية والتعليمية بالكلية .