شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة كورونا..غلق وتشميع مركزين تعليميين شرق الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة الإسكندرية، حملاتها المكثفة لمتابعة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء، لمواجهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، قال محارب هيلع، رئيس حي شرق، إنه تم تشكيل حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، أسفرت عن غلق مركزين تعليميين، لعدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد – 19».

وأشار "هيلع" في تصريح له، اليوم الأربعاء، إلى أن المركزين كان بهما أكثر من 500 طالب دون أي اتباع للإجراءات الاحترازية أو التباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامات، لافتا إلى أنه جرى غلقهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف رئيس حي شرق الإسكندرية، أنه جرى تشميع مقهى بشارع المشير بسيدي جابر، لإدارته دون ترخيص، فضلا عن توجيه إنذارات لعدد من المطاعم، لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية.

لمواجهة كورونا.. غلق وتشميع مركزين تعليميين شرق الإسكندرية- صور

لمواجهة كورونا.. غلق وتشميع مركزين تعليميين شرق الإسكندرية- صور

لمواجهة كورونا.. غلق وتشميع مركزين تعليميين شرق الإسكندرية- صور

لمواجهة كورونا.. غلق وتشميع مركزين تعليميين شرق الإسكندرية- صور

لمواجهة كورونا.. غلق وتشميع مركزين تعليميين شرق الإسكندرية- صور

لمواجهة كورونا.. غلق وتشميع مركزين تعليميين شرق الإسكندرية- صور