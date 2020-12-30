شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا» تعلن فحص وعلاج 1612 حالة خلال قافلة بقرية المشير عامر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا، نفذت قافلة طبية بقرية أسطال بمركز سمالوط، مسقط راس المشير عبد الحكيم عامر، وزير الحربية الأسيق، وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ أعمال القافلة بقرية اسطال، وذلك خلال يومي 28 و29 ديسمبر الجاري، وتم توقيع الكشف الطبي على 1612 حاله مترددة على القافلة، وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف الطبي على 202 حالة جراحة و440 حالة أطفال و179 باطنة و109 قلب و284 حالة جلدية و122 نساء و155 أنف وأذن و78 أسنان و43 تنظيم اسرة، إلى جانب أنه تم عمل عينه 109 تحاليل مختلفة و31 حالات موجات صوتيه و3 حالات رسم قلب، و5 أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 146متردد وتحويل للمستشفى 16 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 84 متردد، وتم استخدام 9 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.