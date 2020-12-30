شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة العاملين بـ3 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، هاني حجاج مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، بمتابعة عدد من مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب طوخ في إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية على مراكز الشباب.

شملت المتابعة مراكز «ميت كنانة وسنهره وخلوة سنهره وشبراهارس واجهور الكبرى وكفر عابد وكوم الأطرون».

وتبين للجنة المتابعة وجود مركزين مغلقين ومركز مفتوح ولا يوجد به عمال، وعليه قرر «الصبروط» إحالة العاملين المتغيبين في أوقات العمل الرسمية للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.