شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه القناة: الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد محطات مياه شرب قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الأربعاء، أنه جار الانتهاء في المراحل الأخيرة من أعمال الإحلال والتجديد لعدد من محطات مياه الشرب، والتي سوف يتم تشغيلها بكامل طاقتها قريبًا، منها مجمع محطات القصاصين، الذي يضم 6 محطات ليصل طاقتها التصميمية إلى 15 ألف متر مكعب يوميًا، بعد أن كانت 8000 متر مكعب يوميًا قبل أعمال الإحلال والتجديد، ومحطة مياه ابو سلطان سعة 90 لتر \ ث، ومحطة هويس سرابيوم المدمجة بسعة 30 لتر \ ث، ومحطة مياه الكيلو 14 قرية النصر بسعة 90 لتر \ ث، ومحطة أبوعياد المدمجة بسعة 60 لتر \ ث، وذلك استعدادًا لماراثون فصل الصيف وإنتاج كوب ماء نظيف.

وأوضح «عصمت»، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.