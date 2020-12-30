شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم أسوان» تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول بإجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، عن استعدادات مدارس أسوان لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020/2021، والتى تنطلق 10 يناير المقبل، وشدد على مديرى الإدارات ومديرى المدارس بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا وتم التأكيد على نشر وسائط التوعية كالملصقات والمنشورات التوعوية لحث الطلاب والمعلمين على غسل الأيدي واتباع آداب السعال والعطس، والتنبيه على الطلاب بعدم لمس أغراض الآخرين أو السلالم أثناء الصعود والنزول، وكذلك عليهم الاكتفاء باستخدام أغراضهم الشخصية وعدم الاستعانة بأغراض الآخرين ونشر ثقافة استخدام عبوات المطهر الكحولي خلال فترة الامتحانات بطريقة صحيحة سواء للطلاب أوالعاملين باللجان، وتوفير مطهرات الأيدي والصابون في كافة المدارس.

وأشار «قبيصى» إلى أنه تم التأكيد على نظافة المدارس وتوافر الصابون والمطهرات في دورات المياه والحرص على التهوية وتطهير أماكن تجمع الطلاب مع التركيز على الأماكن التي يكثر احتمالية التلامس فيها كمقابض الأبواب ومساند المقاعد وخلافه بشكل دوري، وإحالة الطلاب المشتبه بإصابتهم إلى الزائرة الصحية ومراعاة التباعد بين الطلاب في اللجان، وتعقيم المقاعد وحثهم على عدم المصافحة أو المعانقة أو التقبيل والتنبيه بشدة على الطلاب بعدم الاقتراب من أماكن بها تزاحم سواء في فناء المدرسة أو الطرقات أو دورات المياه.

وأكد على قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان وعدم السماح بدخول من تكون درجة حرارته مرتفعة عن المعدلات الطبيعية.