شكرا لقرائتكم خبر عن في 2020: جنود مجهولة تُغير حياة محظوظين من وراء الكاميرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الكاميرا تسجل اللحظات المختلفة، مقولة يؤمن بها الكثير من محبي التصوير، وفي مصر خلال 2020 كانت الكاميرا هي السبب في تسجيل لحظات كانت فارقة في حياة الكثير.

حاتم خاطر بطل صورة طالب الفريسكا

البداية كانت أغسطس الماضي، حين تصدر اسم الطالب إبراهيم عبدالناصر، الاسم الأكثر بحثاً وتدولاً عبر منصات التواصل الإجتماعي، خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد انتشار فيديو له يتحدث فيه عن عمله كبائع للفريسكا بعد حصوله في الثانوية العامة على 99.6% والتحاقه بكلية الطب، وتبين أنه من أوائل الثانوية العامة بعدما تحدى ظروف أسرته الصعبة، قائلاً في الفيديو الشهير: «كفاية أني فرحت أبويا».

هاني يونس، المتحدث الإعلامي باسم مجلس الوزراء، عبر حسابه على فيس بوك، ليعلن البحث عن إبراهيم من قبل وزير التعليم العالي ومجلس الوزراء، وقال يونس عبر حسابه: «إلى الشاب الجميل إبراهيم..وإلى كل من يعرف إبراهيم..الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، بيكلمك من بدرى على التليفون اللى في الفيديو مشغول على طول، وأنا كمان جربت مشغول..ضرورى التواصل».

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد أعلنت أكثر من جهة توجيه منح وطرق دعم متعددة للطالب، فأعلن هاني يونس، متحدث الوزراء: «تواصلت معى منذ دقائق الأستاذة هالة عبدالودود، مدير قطاع العلاقات العامة والإعلام والمسؤولية المجتمعية بشركة اورنج، لتعلن أن إدارة الشركة قررت دعم الطالب المجتهد إبراهيم، بكورسات علمية، ومستلزمات تعليمية، وخلافه بمبلغ 100 ألف جنيه سنويا وتم إرسال تليفون إبراهيم وخاله ووالده لها للتنسيق بهذا الشأن..مبروك يا أبوخليل..إحنا مش عاوزين طبيب عادى،لاااا، إحنا عاوزين بروفيسور مجدى يعقوب جديد، مصر تستحق يا إبراهيم».

كشف الدكتور حاتم خاطر، أمين بنك الطعام، وقال في التفاصيل لبرنامج «شارع مصر»، مع هاجر جميل، على إذاعة «شعبي إف أم»، إن لقائه مع إبراهيم جاء بمحض الصدفة أثناء ذهابه للقاء أحد أصدقائه داخل أحد الشواطئ، مشيرًا إلى أن هذا الفيديو الذي قام بتصويره لم يتوقع له هذا الانتشار الواسع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع أن ما دفعه للتصوير هو حديث إبراهيم عن مجموعه في الثانوية العامة، وطموحه في مجال الطب، لافتًا إلى أن تصوير الفيديو كان في بداية الأمر بسبب إرساله إلى العائلة والأصدقاء المُقربين لرؤية تلك النماذج المشرفة في مصر.

شادي بلال بطل فيديو سيدة القطار

الفيديو الآخر، كان في سبتمر، حيث تحول اسم الحاجة صفية، سيدة القطار، الأكثر تداولاً، بعد موقفها البطولي كما وصفه العديد من مستخدمي السوشيال ميديا والتقارير الإعلامية مع مجند في رحلة قطار رقم (948) المتجه من «المنصورة- القاهرة»، وقامت بدفع حق الأجرة بدلاً منه.

وفي الفيديو تصدّت الحاجة صفية لحديث المحصل ورئيس القطار مع المجند، ودفعت ثمن التذكرة عن المجند، ورفضت أن يتم إنزاله أو تسليمه للشرطة العسكرية.

وعقب ذلك تغيرت حياة الحاجة صفية، حيث تم تكريمها من رئاسة الجمهورية، وتلقت مكالمة هاتفية من الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بجانب العديد من التكريمات المختلفة.

ولكن يقف وراء فيديو الحاجة صفية، شادي محمود بلال، الذي كان على نفس الرحلة في القطار، والذي أكد أن الصدفة وحدها هي من قادته لتسجيل ماحدث.

وقال في تصريحات تليفزيونية له إن الموقف كان مصادفة، ولم ينتبه إلى بداية الحوار والخلاف الذي وقع بين المجند والكمسري، وتابع: «لم أنتبه لبداية الحوار، ولكن حين دخل رئيس القطار بعنجهية، وتحدث بصوت عال، وطلب من المجند العشرين جنيه، وقال له: ورِّينا الاستمارة، ركزنا معاهم، كل القطر تقريباً«.

وختم حديثه: «وثَّقت بالفيديو ما يجب ألا يحدث في حق الجيش المصري.. لأنه استحالة يكون دول رجالة كامل الوزير، الرجل المحترم.. وقلت: الناس دى مش طبيعية!».

ماهر إسكندر بطل صورة سيدة المطر

في نوفمبر الماضي، شهدت مصر سقوط أمطار، وخلال تلك الأجواء التقط المصور الصحفي ماهر اسكندر صورة للسيدة نعمات عبدالحميد والتي عُرفت إعلامياً بسيدة المطر أو سيدة الترمس.

وعلى الفور انتشرت صورة السيدة نعمات، للبحث عنها لتوفير ما تحتاجه، إلا أن الرد الرسمي جاء سريعا، حيث وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالتواصل مع سيدة المطر، حتى تم العثور عليها، وعلى الفور تغيرت حياتها بسبب الصورة، فأعلنت«التضامن»، عن صرف معاش شهري ثابت لها بقيمة 1200 جنيه، من وزارة التضامن الاجتماعي، بجانب عدد من المساعدات الأخري، وكان أبرزها مقابلة ودعم من الفنانة ياسمين صبري عقب المقارنة بين حال السيدة وبين حقيبة كانت تحملها ياسمين في نفس الوقت.

المذيع محمد الباز، قال خلال برنامجه “آخر النهار” المُذاع على قناة “النهار”، إن المصور ماهر إسكندر التقط الصورة، وتم نشرها على السوشيال ميديا، لافتا إلى أن هذه السيدة تبيع الترمس في نفس المكان التي تم التقاط صورتها فيه من 7 سنوات، وتعيش في جراج منذ 20 سنة.

شورق السيد بطلة صورة الرجل وابنه

في نفس الشهر، نالت صورة رجل داخل أحد محطات المترو بالقاهرة وهو يحمل ابنه من ذوي الإحتياجات الخاصة اهتمام كبير عبر منصات السوشيال ميديا.

الأمر الذي دفع وزارة التضامن الاجتماعي على الفور للبحث عنه، ليتم الإعلان عن توجيه وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم اللازم وتوفير كرسي متحرك لشاب من ذوي الإعاقة من البدرشين.

شروق السيد المصورة الصحفية، كانت بطلة هذه الصورة، حين التقطها ونشرتها عبر حسابها الخاص على فيس بوك.

قالت السيد في حديثها للمصري اليوم، أن صورة الأب وهو يحمل ابنه كانت ملفتة وخاصة أن الابن يبدو كبيراً وليس بالطفل الصغير، وتتابع: «المشهد كان غريب جداً، ولم ينتبه عليه أحد فقررت أن أسجل اللحظة وانشرها عبر السوشيال ميديا».

وتابعت: «تم انتشار الصورة وعلى الفور بدأ الجميع يبحث عن الرجل الذي كشف لاحقاً إنه كان لا يتمنى أن يلتقط له أحد صورته مع نجله»، وقالت: «الصدفة والكاميرا هي السبب وراء تغيير حياة الرجل وابنه، أحسن حاجة ممكن تحصل تغيير حياة الآخرين».