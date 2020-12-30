شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين جنيه لمستشفى الطلبة بجامعة القاهرة.. وتخصيص طابقين للعزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة القاهرة المخصصة للعزل الصحي لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، ووجه بضرورة توافر الأدوية بمختلف أنواعها، وخاصة أدوية بروتوكول فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن توافر أدوات التعقيم والتطهير والماسكات للفرق الطبية، وتحويل كافة الحالات التي كانت تتلقي الخدمة العلاجية بمستشفى الفرنساوي إلى مستشفى المنيل الجامعي.

كما وجه الخشت، أثناء ترأسه اجتماع مجلس إدارة الجامعة، بتخصيص دورين كاملين بمستشفى الطلبة بالجيزة لعزل مصابي فيروس كورونا، إلى جانب تخصيص دور داخل مستشفى الباطنة لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا بجانب الجزء المخصص لعزلهم بمستشفى أبوالريش الجامعي للأطفال.

وأكد رئيس الجامعة تقديم الدعم الكامل لمستشفيات قصر العيني لتشكيل أطقم العزل من الأطباء والتمريض وتخصيص مكافآت مالية لهم بالإضافة إلى رواتبهم الشهرية، مشددًا على ضرورة مراعاة أعلى مواصفات السلامة ومكافحة العدوى وفق المقاييس العالمية والتي تنص عليها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

ووافق مجلس الجامعة على دعم مستشفى الطلبة بمبلغ 5 ملايين جنيه من الصناديق الخاصة المركزية بالجامعة لاستمرار تقديم خدماته الطبية لطلاب الجامعة على الوجه الأكمل.