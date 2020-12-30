شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد أعمال تغطية ورصف خليج أبو حاكم بالزقازيق بتكلفة 6 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال تغطية ورصف خليج أبوحاكم بمركز الزقازيق، الرابط بين طريق ميت أبوعلى- أبوحاكم وطريق الأحرار بطول 600 متر، وبتكلفة مبدئية 6 ملايين جنيه، للمساهمة في تخفيف الضغط على كوبري شرويدة وتقليل حدة الزحام المروري داخل المدينة.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس أحمد فوزي، مدير مديرية الطرق، عن مراحل تنفيذ المشروع، وتمت الإشارة إلى أن الأعمال بالمشروع تنفذ على مرحلتين، المرحلة الأولي تشمل تغطية الخليج بمواسير خرسانية بقطر متر ووضع طبقة من الرمال لتأسيس الطريق، وذلك بمسافة 600 متر طول، والمرحلة الثانية تشمل أعمال الرصف والتطوير بوضع طبقات أساس بسمك 25 سم، وطبقات أسفلتية بسمك 6 سم بتكلفة مبدئية 6 ملايين جنيه.

وشدد محافظ الشرقية على مدير مديرية الطرق بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال بالمشروع، وسرعة الانتهاء منه طبقا للجدول الزمني المحدد ودخوله الخدمة الفعلية، ليمثل محورا مروريا جديدا يساهم في فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق.