«الري» تكشف تفاصيل أزمة ترعة «المعرقب» بالجيزة (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، كل من مستشار الوزير لإدارة المياه، المهندس محمود السعدي، والقيادات التنفيذية بالوزارة، والتفتيش الفني بالوزارة للمعاينة على الطبيعة، لمتابعة لما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من حدوث شروخ في بعض البلاطات الخرسانية على إحدى الترع بمركز العياط بمحافظة الجيزة.

وأوضحت المعاينة أن الترعة المقصودة هي ترعة «المعرقب»، والتي يبلغ طولها ٨.٦٠٠ كيلومتر وتخدم زمام ٤٢٠٠ فدان بمحافظة الجيزة ويتم تأهيلها حاليا ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع، مشيرة إلى قيام بعض المواطنين يوم ١٥ ديسمبر الجاري بكسر تروس بوابة فم الترعة عنوة وفتح البوابة في غير دور التشغيل المحدد للترعة وذلك بعد صب الخرسانة بساعتين ومغادرة طاقم الإشراف مما نتج عنه ترييح في بعض البلاطات.

وأشارت المعاينة إلى قامت الإدارة العامة لري الجيزة على الفور بتكسير البلاطات التي بها شروخ وإزالتها من الموقع وإعادة صب بلاطات جديدة في وجود طاقم الإشراف وتم عمل محضر إثبات حالة بواقعة التعدي على البوابة بقسم شرطة العياط موضحة إنه تم المرور على الترعة ووجد أن أعمال التأهيل الجارية تسير بحالة حسنة وفي وجود طاقم الإشراف ويتم العمل طبقا للمواصفات مع عمل الاختبارات على المواد المستخدمة بأحد كليات الهندسة.

يأتي ذلك فيما أكد تقرير رسمي أنه يجري حاليًا تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع كأحد المشروعات القومية التي تهدف لتسهيل وصول المياه لأراضي المزارعين بأعلى درجة من الكفاءة والعدالة، وتحسين حالة الري بنهايات الترع وتقليل تكلفة التطهيرات، والذي يستهدف كمرحلة أولى تأهيل ٧ آلاف كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه تنتهي منتصف عام 2022.

وأوضح التقرير ان وزارة الري تتخذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع طبقا للجدول الزمنى، مع الإلتزام بالتنفيذ في وجود أطقم الإشراف بهدف تحقيق أعلى المستويات في جودة التنفيذ، مع قيام لجان مرور دورية من الوزارة بمتابعة موقف تقدم تنفيذ الأعمال والتأكد من تنفيذ الأعمال بأعلى درجة من الجودة.

«الري» تكشف تفاصيل أزمة ترعة «المعرقب» بالجيزة

«الري» تكشف تفاصيل أزمة ترعة «المعرقب» بالجيزة

«الري» تكشف تفاصيل أزمة ترعة «المعرقب» بالجيزة

«الري» تكشف تفاصيل أزمة ترعة «المعرقب» بالجيزة