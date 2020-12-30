شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يشيد بمشروع إنتاج الحرير الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس جامعة مطروح، اجتماعه الـ٣٠ بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، وعمداء الكليات بالجامعة.

وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، التهنئة للدكتور محمود عباس لتوليه نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وللدكتور صلاح عسران لتوليه نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، متمنيا لهما التوفيق.

وأشاد المحافظ، بكافة الاطروحات والمقترحات التي تساعد على خدمة أهالي مطروح، والتيسير عليهم من خلال رسالة الجامعة ، مشيدا بمقترح إقامة مركز بالجامعة، لانتاج الحرير الطبيعي.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عبد المجيد، عميد كلية الزراعة الصحراوية، أنه جارى عمل مركز لإنتاج الحرير الطبيعى من خلال استزراع ٥٠٠ شتلة توت مع التوت الموجود بالفعل بمزرعة الكلية لإقامة مركز أخر بمرسي مطروح للعمل على توفير مورد اقتصادى وخامات صناعية، تخدم المجتمع المحلي وتوفر فرص عمل لأبناء المحافظة، وكذلك دعم الكلية بمعصرة زيتون بطاقة ١٥٠كجم في الساعة، بما يساعد الأهالي ويحافظ على المنتج وجودته التي يتميز بها واكتساب مهارات وتدريب للمزارعين.

وأشاد محافظ مطروح، بدور الجامعة الثقافة والتوعوي، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، خاصة مع جائحة كورونا، وأهمية توعية الطلاب مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، مع الاشادة بدور جيش مصر الأبيض بمنظومة الصحة، خاصة من الأطباء والتمريض بمستشفى النجيلة، وأهمية تكثيف جهود التوعوية بالشارع المطروحى.