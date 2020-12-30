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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يكرم الأئمة السودانيين المتدربين بأكاديمية الدعاة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرم د.محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، الأئمة السودانيين المتدربين بالدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف المصرية ، جاء ذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أثناء زيارتهم له .
وقد أهدى وزير الأوقاف كل إمام من المتدربين مجموعة متميزة من إصدارات الوزارة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اشتملت على موسوعة الخطب العصرية (8) أجزاء ، وكتاب : من أساليب البيان القرآني ، وكتاب : حديث الروح ، وكتاب :الفهم المقاصدي للسنة النبوية ، وكتاب : قواعد الفقه الكلية ، وكتاب : ضلالات الإرهابيين وتفنيدها ، وكتاب : فن الخطابة بين الماضي والمعاصرة ، وكتاب : مهارات التواصل في السنة النبوية ، وكتاب : فن المقالات والجمل القصيرة ، متمنيا لهم ولزملائهم كل السداد والتوفيق .
وأعرب الأئمة السودانيين عن وافر شكرهم وتقديرهم لمصر ورئيسها وشعبها الكريم ولوزارة الأوقاف المصرية ومعالي وزير الأوقاف على هذه الحفاوة والاهتمام وكرم الاستقبال ، مشيدين أبلغ إشادة بهذه الدورة ، متمنين تكرارها لهم ولزملائهم .