وزير الأوقاف يكرم الأئمة السودانيين المتدربين بأكاديمية الدعاة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم د.محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، الأئمة السودانيين المتدربين بالدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف المصرية ، جاء ذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أثناء زيارتهم له .

وقد أهدى وزير الأوقاف كل إمام من المتدربين مجموعة متميزة من إصدارات الوزارة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اشتملت على موسوعة الخطب العصرية (8) أجزاء ، وكتاب : من أساليب البيان القرآني ، وكتاب : حديث الروح ، وكتاب :الفهم المقاصدي للسنة النبوية ، وكتاب : قواعد الفقه الكلية ، وكتاب : ضلالات الإرهابيين وتفنيدها ، وكتاب : فن الخطابة بين الماضي والمعاصرة ، وكتاب : مهارات التواصل في السنة النبوية ، وكتاب : فن المقالات والجمل القصيرة ، متمنيا لهم ولزملائهم كل السداد والتوفيق .

وأعرب الأئمة السودانيين عن وافر شكرهم وتقديرهم لمصر ورئيسها وشعبها الكريم ولوزارة الأوقاف المصرية ومعالي وزير الأوقاف على هذه الحفاوة والاهتمام وكرم الاستقبال ، مشيدين أبلغ إشادة بهذه الدورة ، متمنين تكرارها لهم ولزملائهم .

وزير الأوقاف يكرم الأئمة السودانيين المتدربين بأكاديمية الدعاة

وزير الأوقاف يكرم الأئمة السودانيين المتدربين بأكاديمية الدعاة

وزير الأوقاف يكرم الأئمة السودانيين المتدربين بأكاديمية الدعاة

وزير الأوقاف يكرم الأئمة السودانيين المتدربين بأكاديمية الدعاة

وزير الأوقاف يكرم الأئمة السودانيين المتدربين بأكاديمية الدعاة

وزير الأوقاف يكرم الأئمة السودانيين المتدربين بأكاديمية الدعاة

وزير الأوقاف يكرم الأئمة السودانيين المتدربين بأكاديمية الدعاة

وزير الأوقاف يكرم الأئمة السودانيين المتدربين بأكاديمية الدعاة

وزير الأوقاف يكرم الأئمة السودانيين المتدربين بأكاديمية الدعاة

وزير الأوقاف يكرم الأئمة السودانيين المتدربين بأكاديمية الدعاة

وزير الأوقاف يكرم الأئمة السودانيين المتدربين بأكاديمية الدعاة

وزير الأوقاف يكرم الأئمة السودانيين المتدربين بأكاديمية الدعاة

وزير الأوقاف يكرم الأئمة السودانيين المتدربين بأكاديمية الدعاة

وزير الأوقاف يكرم الأئمة السودانيين المتدربين بأكاديمية الدعاة