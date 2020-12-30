شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تقدم إرشادات يجب اتباعها للحفاظ على منزل آمن وخالى من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان في فيديو معلوماتى بثته الصفحة الرسمية للوزارة علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك إرشادات يجب اتباعها للحفاظ على منزل آمن وخالي من فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة والسكان يجب اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتى تتمثل في ارتداء الكمامة والتباعد البدنى وتطهير وغسيل اليد بصفة مستمرة مع تطهير الأسطح .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن هناك 363 مستشفي علي ميتوى الجمهورية تستقبل الحالات المستبة في اصابتها بفيروس كورونا وتقدم لهم العلاج بالمجان كما يتوفر 27 مستشفي عزل بالجمهورية تقوم بالعلاج للحالات وفق احدث البرتوكولات العالمية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن العزل المنزلي للحالات البسيطة والمتوسطة التى لا تتطلب رعاية بالمستشفيات وتابعت الوزارة : يتم توفير كل الادوية بالمجان للمرضى.



وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.