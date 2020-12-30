شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة "الفاو" تبرز حوار ممثلها فى القاهرة مع ”الخليج 365”: ندعم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت منظمة الفاو على حسابها على موقع "تويتر" حوار ممثلها الدكتور نصر الدين حاج الأمين، كبير خبراء السياسات فى المكتب الإقليمى للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، مع صحيفة ”الخليج 365”.



الفاو

وقال الدكتور نصر الدين إن الفاو تعمل فى مصر ضمن البرنامج القطرى والذى تم توقيعه من قبل الحكومة المصرية ويستمر حتى 2022 ويركز البرنامج للعمل مع القطاعات المعنية بالزراعة والأمن الغذائى على 3 أولويات وتحتها تندرج العديد من المشروعات محور تحسين الأمن الغذائى وزيادة الاكتفاء الذاتى من السلع فى مصر ومحور تحسين الإنتاجية ومحور المحافظة على الموارد الطبيعية بالإضافة إلى مشروعات أخرى تنتظر المراجعة والتمويل والتى تنفذ بتمويل من الفاو بالشراكة مع الحكومة المصرية والجهات المانحة، منها مشروعات تساعد فى صياغة السياسات وتقوية المؤسسات وأهمها مشروع استراتيجية مصر 2030 بالتنسيق والجهات المعنية ومنها وزارة التخطيط.

وأضاف أن الفاو يدعم مصر في نشر الممارسات الزراعية الجيدة واستخدمنا تقنيات عالمية مع التموين لشراء أجود أنواع القمح، ومصر لديها خبرات وكفاءات كبيرة جداً فى البحث العلمى الزراعى ولديها تجربة رائدة فى الاستزراع السمكى.

وأنشى المكتب القطرى فى مصر منذ 1978 ولكن المنظمة تعمل مع مصر منذ إنشائها فى عام 1945، حيث أن مصر عضو مؤسس فى المنظمة والهدف الرئيسى للمنظمة هو مساعدة مصر فى تحقيق أهدافها القومية فى قطاعات الزراعة والأمن الغذائى والتنمية الريفية والاستخدام والمحافظة على الموارد الطبيعية.

وقال إن الفاو منذ إنشائها تعمل مع مصر من خلال تمثيلها مع كل الأطراف المعنية على رأسها الحكومة المصرية والمزارعين وكل العاملين بالقطاع الزراعى "الإنتاج والتسويق" ومنظمات المجتمع المدنى والمانحين ولدى الفاو اهتمام بمشروعات معنية بقطاع المياه وهو من أهم بالإضافة إلى قطاعى البيئة والتغير المناخى.. ودور الفاو ليس استثماريا بقدر تقديم نماذج قابلة للتكرار لتحسين وتنمية القطاع الزراعى والأمن الغذائى كما أن مصر بحكم عضويتها بالمنظمة لديها اشتراك ثابت فى كل الإحصائيات الزراعية والامن الغذائى للدول، وتشارك مصر فى مجموعه من الأجهزة الدولية الحاكمة للقطاع الزراعى والأمن الغذائى كما تركز المنظمة الأممية على استخدامات المياه وتحسين السلاسل الغذائية ومساعدة صغار المزارعين والمنتجين والاستيراد وتحسين الجودة ودعمت المنظمة مصر بأكثر من 3 مليارات جنيه.