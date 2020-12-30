المترو يوفر الكمامات للجمهور بشبابيك الحجز بالمحطات بسعر 2.5 جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة المترو توفير الكمامات للجمهور بشبابيك الحجز بالمحطات بالخطوط الثلاثة، داعية الركاب إلى الالتزام بارتداء الكمامات، حتى لا يتعرضوا للغرامة وللوقاية ضد كورونا.

وشددت شركة المترو على عامليها منع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف أو تحرير محضر شرطة ضده، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

واستمرت شركة المترو فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور بسعر 2.5 جنيه للكمامة ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.

وأكدت شركة المترو، أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة من شبام الحجز، مشددة على ضرورة استمرار الركاب فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات للوقاية من كورونا.