شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: شركات الوزارة لم تتوقف عن العمل والإنتاج طوال جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتورعلى المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية تكريم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين كل من المحاسب محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، السابق واللواء تهامى عبد البارى، رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة السابق، بحضور اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء مجدى الشاطر، نائب رئيس مجلس الإدارة، واللواء شريف القلينى نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس ادارة شركة الدلتا للسكر.

وأعرب الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية عن سعادته لما قدمه رؤساء الشركات السابقين من مجهودات وأعمال خلال الفترة السابقة سواء فى مجال السكر أو المطاحن وخاصة وأن وزارة التموين وشركاتها التابعة لم تتوقف عن العمل والإنتاج خلال جائحة كورونا لضمان توافر كافة السلع التموينية والأساسية للمواطنين، وأن رؤساء الشركات السابقين قد قطعا شوطاً كبيراً بالأعمال المتميزة.

وأكد الوزير أن كل مرحلة ولها مناخ وبيئة عمل مختلفة تتطلب التغيير وضخ دماء جديدة من شأنها الاستمرار والبناء على ما تقدم من أعمال ومجهودات وإستكمال مسيرة التطوير فى ظل رؤية وزارة التموين لتطوير شركات قطاع الأعمال التابعة لها.

وقدم المصيلحى الشكر والتقدير لرؤساء مجالس إدارات شركتى السكر والمطاحن السابقين، ومتمنياً فى الوقت نفسه كل التوفيق للقيادات الجديدة.

ومن جانبه أشار اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن هناك تقليداً ايجابياً جديداً دأبت عليه رئاسة الشركة القابضة للصناعات الغذائية يكمن فى تكريم رؤساء الشركات السابقين لما بذلوه من جهد وعمل متميز طوال مسيرتهم المهنية والعملية، وأن التغير شئ محمود ومطلوب لما له من آثار إيجابية على بيئة العمل ككل نظراً لما تتمتع به القيادات الجديدة من خبرات متميزة.