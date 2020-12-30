شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من كورونا أثناء التحدث مع الآخرين؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الصحة والسكان، انفوجراف عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن إرشادات الوقاية من فيروس كورونا المستجد أثناء التحدث مع الآخرين.

وتضمنت الإرشادات أن التحدث من خلال الموبايل أو التليفون الأرضى أفضل اختيار، لكن عند وجود ضرورة للتحدث وجها لوجه يفضل انباع التعليمات التالية:

1- ارتداء الكمامة.

2- التباعد بمسافة لا تقل عن متر.

3- اختصار الزمن اللازم للمحادثة قدر الإمكان.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية على مدار الساعة منعا للعدوى.

كانت مصادر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، أكدت أنه لا يمكن تحديد موعد ذروة إصابات فيروس كورونا فى الموجة الثانية.

وقالت إن شهور ديسمبر ويناير وفبراير تكثر فيها الإصابات بالأمراض التنفسية، وهو ما ساهم فى زيادة عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالأنفلونزا وكورونا، وتابعت: هناك زيادة فى عدد الإصابات بكورونا وما يجرى الإعلان عنه هو المسجل فقط بل يوجد حالات يتم الكشف عنها بالقطاع الخاص، وحالات أخرى فى العزل المنزلى. وأوضحت المصادر، أن مصر ونظامها الصحى قوى وهناك عددا كبيرا من مستشفيات العزل والفرز توفر خدمات علاج أعراض كورونا، مشيرة إلى أن جميع الخدمات بالمجان لكل المصريين. وحول فاعلية اللقاح الصينى قالت المصادر، إنها آمنة وفعالة ولم يؤثر عليها التحورات التى حدثت فى الفيروس مطلقا، وتابعت: سيجرى توفير كميات من اللقاح الصينى وفايز، وستكون الأولوية لمجموعة من الفئات الأولى بالرعاية وهم الفريق الطبى فى مستشفيات العزل والحميات والصدر، بالإضافة إلي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.