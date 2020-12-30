شكرا لقرائتكم خبر عن شبيه بيج رامى.. قصة قلبت السوشيال ميديا لبطل كمال أجسام تبرع لوالده بالكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كان البطل المصرى بيج رامى، قد استطاع أن يلفت الأنظار إليه، بعد تألقه في أهم بطولة كمال أجسام في العالم، ففي محافظة بنى سويف آيضا هناك بطل من نوع آخر، صحيح أنه بطل أيضا في كمال الأجسام، ولكنه بطولته ليس في ذلك فحسب، فرجب سيد توفيق، تبرع بالكبد لوالده بقرية أطواب التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، حيث تلقى إشادات كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بعد انتشار قصته وفيديوهاته وصوره.

البداية كانت حينما بدأ الأب يشعر ببعض التعب في كبده، ولم تفلح محاولات الذهاب إلى المستشفيات والعيادات الطبية، وأجمع الأطباء على ضرورة أن يتم التبرع أحد له بالكبد، فتصدر الإبن الأصغر رجب، رغم معارضة شقيقه الأكبر.



رجب سيد توفيق

رجب كان بطل لكمال الأجسام في محافظته، وشبهه الكثيرون بـ"بيج رامى"، حيث تحمل رجب بعض المتاعب في سبيل التبرع لوالده بالكبد، حيث قضى داخل غرفة العمليات 12 ساعة، سبقتها تحاليل وفحوصات استمرت عدة أيام.



زوج رجب سيد

وأكدت زوجة رجب، أن زوجها طيب القلب قريب جدا إلى قلب والده، مشيرة إلى أنه عندما سمعت فكرة رجب رحبت بذلك واستمرت فى تشجيعه، متابعة: "لدينا طفلة صغيرة ولو لم يتبرع رجب لوالده لتبرعت أنا".



عائلة رجب

آية محمد، زوجة رجب سيد توفيق، قالت إنها كانت مستعدة للتبرع بكبدها لحماها، مشيرة إلى أنها شجعت زوجها على ذلك.

وأكدت زوجة رجب، أن زوجها طيب القلب قريب جدا إلى قلب والده، مشيرة إلى أنه عندما سمعت فكرة رجب رحبت بذلك واستمرت فى تشجيعه، متابعة: "لدينا طفلة صغيرة ولو لم يتبرع رجب لوالده لتبرعت أنا".

وأضافت زوجة رجب، أن زوجها كان يحضر إلى إحدى البطولات فى كمال الأجسام، إلا أنه اعتذر عن البطولة للتبرع بكبده لوالده.

روت الأم قصة البطولة لابنها قائلة: "ابنى حنين وحبيب أبوه" زوجى أصيب منذ أكثر من ثمانية أعوام بالكبد وذهبنا لمعظم المستشفيات والأطباء داخل بنى سويف وفى القاهرة إلى أن أرشدنا أحد الأطباء إلى ضرورة إجراء عملية زراعة كبد لزوجى لأنها هى الحل الوحيد لإنقاذ حياته.

وأضافت: "رفض زوجى الفكرة وبعد الحاح وضغط شديد أقنعته بقيامى بالتبرع له بالكبد وبالفعل قمت بإجراء التحاليل الطبية إلا أن الصدمة كانت من نتيجة التحاليل التى أكدت وجود دهون على الكبد".

وأردفت الأم: "هنا تنافس رجب وأخيه إسلام وأصر الجميع على التبرع بالكبد إلا أن زوجى كان يرفض الموضوع نهائيا".

وتابعت الأم: "رجب أقنع والده بالتبرع بالكبد بعد محاولات عديدة وبالفعل تم إجراء الجراحة فى معهد الكبد بالقاهرة والحمد لله صحة رجب ووالده جيدة"، مشيرة إلى أن زوجها مازال داخل المعهد ورجب موجود فى أحد الوحدات السكنية بالقاهرة للمتابعة ولم يعودوا حتى الآن إلى القرية.