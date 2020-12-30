شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يوجه رسالة للأطقم الطبية: أدعو الله أن يحفظكم من كل مكروه وسوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رسالة إلى الطواقم الطبية حول العالم، من خلال صفحاته الرسمية على موقعى فيسبوك وتويتر باللغتين العربية والإنجليزية.

وكتب فضيلته على مواقع التواصل الاجتماعي "أحيي أبطالنا من الطواقم الطبية؛ أطباء وممرضين وموظفين وعمال، ممن يقفون على خطوط الدفاع الأولى لحمايتنا والحفاظ على مجتمعاتنا من فيروس كورونا، أشكرهم وأتقدم إليهم بخالص تقديرى واحترامى على ما يبذلونه من تضحيات إنسانية وأدعو الله أن يحفظهم من كل مكروه وسوء".

يأتى هذا التصريح فى ظل ما يشهده العالم من زيادة ملحوظة فى أعداد المصابين بفيروس كورونا، وما يقدمه أعضاء الطواقم الطبية من جهود مضنية وتضحيات بشكل يومى، وتصدرهم للمشهد العالمى بحكم تواجدهم فى خطوط الدفاع الآلى لحماية الإنسانية ورفع الألم عن المرضى والمصابين.