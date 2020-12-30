شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلية تكسر حاجز المليون مواطن مسجل بمنظومة التأمين الصحى للانتفاع بخدماته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، عن تخطى عدد المسجلين فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالإسماعيلية اليوم مليون مواطن.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن محافظة الإسماعيلية هى أول محافظة من محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة تصل إلى هذا الرقم القياسى والذى سيتم بدء التشغيل التجريبى للمنظومة بها قريبًا.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن الإقبال الكبير من المواطنين للتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد يأتى فى إطار ثقة المواطن فى قيادته السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يقدم كل أوجه الدعم ويذلل كافة العقبات لإنجاز مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر)، الذى يضمن العلاج لكل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، ويقدم من خلاله خدمات طبية متميزة ومتكاملة ووفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية.

وتابع: مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد يحقق حلم المصريين فى التغطية الصحية الشاملة، ويسهم فى تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية، والحد من الفقر بسبب المرض.

وأشاد السبكي، بدرجة الوعي العالية للمواطنين فى محافظة الإسماعيلية، وذهابهم للتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وأشاد أيضًا بمجهودات فريق عمل وإدارة المشروع بالمحافظة، الذى ساعد فى الوصول إلى تسجيل رقم المليون مواطن ضمن المنظومة الجديدة بالمحافظة.

وناشد باقى المواطنين من أبناء الإسماعيلية الذهاب إلى أقرب مركز أو وحدة صحية لهم، لاستكمال عمليات التسجيل وفتح الملفات الفردية والعائيلة للأسرة، والوصول إلى نسبة 100% من إجمالى سكان المحافظة، وانتفاع الجميع بالخدمات والرعاية الصحية التي تقدمها المنظومة الجديدة فور بدء التشغيل التجريبى لها بالإسماعيلية قريبًا.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، جودة الخدمات الصحية التى سيتم تقديمها للمنتفعين بالمنظومة الجديدة من أبناء الإسماعيلية، من خلال منشآتها الصحية والبالغ عددها 54 مركز ووحدة صحية و 12 مستشفى، ومنها هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبناء الإسماعيلية (مجمع الإسماعيلية الطبي)، الذى تم رفع كفاءته على أعلى مستوى بتكلفة 582 مليون جنيه، وبما سيشمله المجمع من تجهيزات طبية بأحدث التقنيات العالمية، وفرق طبية مدربة على أعلى مستوى في مختلف التخصصات الطبية، لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المميزة للمنتفعين من أهالى المحافظة بالخدمات الصحية للمنظومة الجديدة.

ويضم (مجمع الإسماعيلية الطبي) 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية فى مختلف التخصصات من خلال أقسام "باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارئ، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري، روماتيزم القلب، طب الجنين"، وتبلغ الطاقة السريرية للمجمع 286 سريرًا داخليًا، و64 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 32 حضانة، و 13 غرفة عمليات.

كما يضم المجمع (مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك البولية)، الذى به 108 ماكينات غسيل كلوى، و 4 غرف عمليات، بالإضافة إلى 12 عيادة متخصصة فى أمراض الكلى والمسالك البولية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

يشار إلي أنه يتم التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، بإحضار صورة بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة وشهادات الميلاد للأبناء، وتشمل خطوات التسجيل توجه المواطن بالأوراق المطلوبة سالفة الذكر إلى المركز أو الوحدة الصحية الأقرب له حتى يتم ربط المواطن بالخدمة الصحية بالمكان الأقرب لسكنه، ويقوم المواطن بتسجيل البيانات الخاصة به وأسرته كاملة، ومن ثَّم يتم فتح الملف العائلى له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبى الشامل لكل أفراد الأسرة للاطمئنان على صحتهم، ومن ثَّم يتم بعد ذلك المتابعة الطبية والحصول على الخدمات والرعاية الصحية من خلال هذا الملف.