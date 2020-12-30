شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تعلن تطوير مسار العائلة المقدسة والافتتاح قريبا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة يعتبر مشروعًا قوميًا وتوليه القيادة السياسية والدولة اهتماما بالغا، حيث يعود على الوطن واقتصاده القومى بتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر2030، موضحة أنه جارى إنشاء بوابة حجرية بمدخل مجمع الأديان مكتوب عليها بالنحاس لإضفاء لمسة جمالية عند استقبال الزائرين.

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أنه جارى وضع أحواض زرع وتهذيب للأشجار وتكثيف المزروعات والمساحة الخضراء أمام مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة بالجزيرة الوسطى وشارع الإمامين وأيضا جارى زراعة نخل بشارع الإمامين وشارع حسن الأنور بالجزيرة الوسطى وزراعة نخل على طول المسار وبالقرب من كنيسة السيدة العذراء بالمعادى.

وتابعت عبد المنعم: جارى وضع لوحات إرشادية بالشوارع المحيطة بمجمع الأديان وسيتم نشر اللوحات الإرشادية خارج المجمع على الطريق بطول المسار لتوجيه الزائرين لطريق المسار، بالإضافة إلى وضع لوحات مضيئة ارشادية تعريفية يتم تركيبها داخل مجمع الأديان حيث توضع كل لوحة على عمود تجميلى بتصميم يليق مع الحدث ويوضح عليها معلومات شارحة لكل أثر.

ووجهت نائب محافظ القاهرة، بسرعة الإنجاز فى تنفيذ الأعمال وتذليل أى عقبات للانتهاء فى وقت وجيز طبقا للخطة الموضوعة لذلك، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من البرجولات الخشبية المنتشرة على الرصيف الخارجى لمسجد عمرو بن العاص بقواعد خرسانية، كما يتم تركيب دورات مياه سابقة التجهيز بسور مترو الأنفاق وتم تنفيذها بنسبة 95%، كما تم وضع مظلات خرسانية على طول المسار، ذات تصميم راقى وتم تنفيذها بنسبة 85%.