شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات: لجان لمتابعة صرف معاشات يناير 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشكل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لجان ومجموعات عمل لمتابعة صرف معاشات شهر يناير المقبل لما يقرب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بجدول منظمة لمنع التزاحم أمام المنافذ.

وستبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف المعاشات و المستحقين عنهم من الشريحة الأولى وعددهم 2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية اعتباراً من يوم الأحد المقبل على أن يتم الصرف لباقى الدفعات كما هو متبع بالاشهر السابقة وأن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات لشهر يناير تقرب 18 مليار جنيه مع إمكانية صرف كل صاحب معاش و مستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة" مهماً كانت قيمة استحقاقاتة التأمينية من صرف جميع الإستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى والمقدر عددها 12 الاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.

على جانب أخر تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر الجارى وذلك لمن تخلفو عن المواعيد المحددة وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.