شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعلن دخول برج إشارات سيدى جابر الخدمة ضمن مشروع تطوير الإشارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل دخول برج إشارات سيدى جابر فى الخدمة، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم، الجارى تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكترونى حديث (EIS)، يحقق أعلى معدلات الأمان.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (19 برج رئيسي و 15 برج ثانوي و 80 مزلقان ) و تم حتى الآن دخول 12 برج رئيسي الخدمة وهم ( قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود –دمنهور – ابوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها-قليوب - سيدي جابر ) و 10 أبراج ثانوية و 58 مزلقان لافتا الى أن برج سيدي جابر يتحكم فى 15 سيمافور ضوئي و 14 موتور تحويله.



وأضاف الوزير أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة مضيفاً أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية.





























