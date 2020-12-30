شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: حريصون على تعزيز عمل اللجنة المصرية – العراقية المشتركة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكّدَ الرئيس العراقى، الدكتور برهم صالح، عمق العلاقات التي تجمع العراق ومصر في مختلف المجالات، والحرص على دعم أطر التعاون الثنائي بين البلدين، وتعزيز عمل اللجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة والانطلاق نحو آفاق أوسع عبر التفاهمات والبروتوكولات المتفق عليها.

وأشار الرئيس العراقى، خلال لقائه في قصر السلام ببغداد اليوم الأربعاء، السفير المصري لدى العراق علاء الدين عبد المنعم موسى، إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك، مشيداً بالتطور القائم في العلاقات المشتركة بين البلدين.

وحمّل الرئيس العراقى، السفير علاء الدين، تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما أكد السفير المصرى عزم القاهرة توسيع آفاق التعاون البناء مع العراق في مختلف الأصعدة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والاستقرار.

على جانب آخر، قال الرئيس العراقى، إن الحفاظ على أموال الدولة وغلق منافذ الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإيقاف الهدر العام بات اليوم مهمة وطنية.

وأوضح مكتب صالح، أنه التقى، بقصر السلام ببغداد، رئيس هيئة النزاهة القاضى علاء جواد حميد، ونائب رئيس هيئة الإدعاء العام ومدير عام الاسترداد فى هيئة النزاهة ومدير عام التحقيقات فى الهيئة.

وأكد صالح الدور الهام الذى تضطلع به هيئة النزاهة والإدعاء العام فى مكافحة الفساد وغسيل الأموال واسترداد الأموال العراقية المهربة، وبالتكامل مع باقى الدوائر ذات العلاقة، لافتًا إلى خطر الفساد فى تغذية أعمال العنف والإرهاب، وإضعاف دور المؤسسات فى تلبية احتياجات المواطنين، والتأثير سلبًا على فرص الاستثمار فى البلد.

وشدد على أهمية تفعيل كافة الإجراءات القانونية فى مكافحة الفساد، والكشف عن الأموال المهربة والفاسدين عبر التنسيق مع البلدان ومؤسسات المجتمع الدولى ذات العلاقة، والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية فى هذا الصدد.