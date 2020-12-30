شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: 2021 عام التغطية التأمينية للعمالة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة القوى العاملة، وأحد شركات التأمين، فى إطار مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى تهدف إلى حماية ورعاية العمالة المصرية بالداخل والخارج، خاصة العمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة تليق بالعامل المصرى وتحقق طموحاتها وأحلامها.

وشدد وزير القوى العاملة على أن عام 2021 سوف يشهد فى بدايته الخير لمصر وعمالها، وسيكون عام التغطية التأمينية الشاملة لكل العمالة المصرية بكل أنواعها وأماكن تواجدها، فى داخل مصر وخارجها.

وشدد الوزير على أننا نستهدف التغطية التأمينية لملايين العمال المصريين، حتى ينالوا قسطاً من التأمين، يفيد العامل وأسرته من بعده لاعانتهم على ظروف الحياة ، مقدماً الشكر لفريق العمل المشكل من الوزارة والشركة على الجهد المبذول فى هذا العمل وبلورة نواحى الاتفاق لإتاحة المجال لحماية كل العمالة المصرية بشكل عام.

وكشف سعفان أنه لن يقتصر التأمين على العمالة الموجودة داخل مصر، وإنما سوف يمتد لعمل أنواع أخري من بوالص التأمين للعمالة المصرية الموجودة فى الخارج حتى يتم تغطيتها مظلة تأمينية واسعة النطاق تتضمن كافة أشكال العمالة، حيث تمثل مذكرة التفاهم الباب المفتوح لكل إدارات العمل فى الوزارة فى مختلف القطاعات، ومنها قطاع العمالة غير المنتظمة وهى تمثل العمالة التى تعمل بشكل غير منتظم وغير رسمى والتى أولتها القيادة السياسية كل الاهتمام للعمال بشكل عام والعاملين المصريين فى الخارج بشكل خاص، وقطاع العمال في مختلف مجالات العمل فى السوق المصرية.

وكلف الوزير، بتشكيل لجنة تكون مهمتها الأساسية مناقشة الموضوعات والمجالات المختلفة للتعاون بين الوزارة والشركة وبلورة مذكرة التفاهم لحقائق متعددة تخدم مختلف قطاعات العمل، يرأس اللجنة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالوزارة، وعضوية المستشار المالى للوزارة أحمد جادو، ومصطفى عيادة، مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة ،وعزت عمران مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، والدكتور محمود حمزاوى مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجى، ورضا العربى، عضو المجموعة الفنية للوزير، وعدد مماثل من جانب الشركة.

