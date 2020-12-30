شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة تصل للضباب.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية خلال 72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 إلى الإثنين 04 يناير 2021.

يوم الأربعاء 30 دسمبر 2020 :- يوم الأربعاء 30 دسمبر 2020 :- أمطار خفيفة ( 9630 % تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الخميس 31 ديسمبر 2020:- يوم الخميس 31 ديسمبر 2020:- شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الجمعة 01 يناير 2021:- يوم الجمعة 01 يناير 2021:- شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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