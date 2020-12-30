شكرا لقرائتكم خبر عن الرى توضح تفاصيل حدوث شروخ فى بعض البلاطات الخرسانية لترعة فى الجيزة بعد تأهيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه ورد على بعض صفحات التواصل الاجتماعى حدوث شروخ في بعض البلاطات الخرسانية على إحدى الترع بمركز العياط بمحافظة الجيزة، وعلى الفور تم تكليف مستشار الوزير لإدارة المياه، والقيادات التنفيذية بالوزارة، والتفتيش الفنى بالوزارة للمعاينة على الطبيعة .

وأوضح عبد العاطى أن الترعة المقصودة هى ترعة المعرقب والتى يبلغ طولها 8.600 كيلومتر وتخدم زمام 4200 فدان ويتم تأهيلها حاليا ضمن المشروع القومى لتاهيل الترع، و قام بعض المواطنين فى 15 ديسمبر الجاري بكسر تروس بوابة فم الترعة عنوة وفتح البوابة في غير دور التشغيل المحدد للترعة وذلك بعد صب الخرسانة بساعتين ومغادرة طاقم الإشراف مما نتج عنه ترييح في بعض البلاطات.

وقامت الإدارة العامة لري الجيزة علي الفور بتكسير البلاطات التي بها شروخ وإزالتها من الموقع وإعادة صب بلاطات جديدة في وجود طاقم الإشراف وتم عمل محضر إثبات حالة بواقعة التعدي علي البوابة بقسم شرطة العياط، وتم المرور على الترعة و وجد أن أعمال التأهيل الجارية تسير بحالة حسنة وفي وجود طاقم الإشراف ويتم العمل طبقا للمواصفات مع عمل الاختبارات علي المواد المستخدمة بأحد كليات الهندسة.



الجدير بالذكر أنه جاري حاليا تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع كأحد المشروعات القومية التي تهدف لتسهيل وصول المياه لأراضي المزارعين بأعلى درجة من الكفاءة والعدالة ، وتحسين حالة الري بنهايات الترع وتقليل تكلفة التطهيرات ، والذي يستهدف كمرحلة أولى تأهيل 7 آلاف كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه تنتهي منتصف عام 2022.

ووجهت الوزارة الشكر المتابعين للمشروع علي مواقع التواصل لحرصهم علي المشروع القومي ومعالجة اي مشكلة في مهدها.

كما تؤكد الوزارة أنها تتخذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع طبقا للجدول الزمنى، مع الإلتزام بالتنفيذ في وجود أطقم الإشراف بهدف تحقيق أعلى المستويات في جودة التنفيذ ، مع قيام لجان مرور دورية من الوزارة بمتابعة موقف تقدم تنفيذ الأعمال والتأكد من تنفيذ الأعمال بأعلى درجة من الجودة.