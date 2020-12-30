شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر لوعاظ ليبيا : الكعبة قبلة الصلاة والأزهر قبلة العلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر محاضرة تثقيفية، ضمن برنامجها التدريبي لأئمة ووعاظ ليبيا، وبحضور كل من: نائبي رئيس مجلس إدارتها الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر الشريف، وأسامة ياسين، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، المستشار العلمي للمنظمة، والدكتور محمود علم الدين، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ.

فى كلمته الافتتاحية أشار الدكتور محمد المحرصاوي، لتميز الأزهر الشريف بمنهجه الوسطي والمعتدل وقبول الآخر؛ حيث تأتي هذه الدورة لأئمة ووعاظ ليبيا والطلاب الوافدين تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لنشر رسالة الوسطية؛ مؤكدًا أن الحروب في هذا العصر هي حروب من الجيل الرابع باستخدام مواقع التدمير الاجتماعي وهذه الورشة تأتي لتوضيح ما تقوم به الجماعات المتطرفة من خلال مواقع التدمير الاجتماعي.

وخلال كلمته التي ألقاها الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أكد أن من 4.5 إلى 6 مليار من سكان العالم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت جائحة كورونا فأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مصدر المعلومات الأول، وأصبح لدينا وباء آخر غير وباء كورونا وهو باء تدفق المعلومات المغلوطة، وأصبح كل شيء يتم عن بعد من خلال هذه المواقع شديدة الخطورة، والإرهاب بدون إعلام وبدون نشر لا قيمة له؛ مشيرًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أداة من أدوات نشر الجماعات الإرهابية المتطرفة، من خلال المواقع المجهولة، التي يتم توظيف الشباب من خلالها، واستقطابهم، ونشر أفكارها المتطرفة، من تكفير المجتمعات، وإشاعة الفوضى، وشيطنة المؤسسات من خلال نشر الأخبار الكاذبة، والتدريب والتنظيم لأعضائها، ومن خلالها يتم التجهيز لعمليات إرهابية، وأيضا البث المباشر لبعض العمليات الإرهابية، وأكد على ضرورة الرصد والتحليل حتى نعرف كيف يفكر هؤلاء، كما يجب حجب كل محتوى يحض على الكراهية والتطرف، ووضع تشريعات مغلظة لمن يقوم بنشر هذا المحتوى فضلا عن الاهتمام بالتربية الإعلامية؛ لأن كل محتوى له هدف استراتيجي نشر من أجله، وهناك ضوابط للتعامل مع المصدر والتعامل مع المعلومة فلا بد من الدقة والحرص.

وخلال اللقاء أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التجربة المصرية في التعامل مع الإرهاب، وبعض المواقع التي كانت تنشر الحوادث الإرهابية، فقررت الصحف عدم التعامل معها، موضحًا أن هناك قنوات ولجانًا إلكترونية لترويج الشائعات، تقتضي الرد عليها حتى لا تتراكم عند الجمهور، والجماعات الإرهابية تستخدم هذه القنوات لاستقطاب الجمهور، كما تستخدم أساليبًا منها: المظلومية، واستخدام الدين لدغدغة مشاعر الناس، واستغلال حاجة الناس من خلال الجماعات الأهلية، ومبينًا أن تاريخ الجماعات الإرهابية بدأ من تسعينيات القرن الماضي، من خلال الرسائل البريدية، ثم المدونات ثم المقاطع المرئية والصوتية، التي تعمل على إحباط المجتمع ونشر الفوضى وبث الزعر والرعب.

ثم اختتمت الندوة بكلمه دكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، المستشار العلمي للمنظمة، حيث أكد فيها أن المنظمة يوجد بها فريق فني يقوم برصد محتويات التطرف، ثم هناك فريق علمي يرد على هذا المحتوى ردا علميا وهذه الجماعات فكرتهم قائمة على تكفير الحاكم وأعوان الحاكم، وهناك 32 موقعا ينشر ملايين الصفحات والمقاطع، والمنظمة أصدرت العديد من الإصدارات للرد على هذه الجماعات وتفنيد أفكارها.