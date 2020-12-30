شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مرشحين على مقعد نقيب محامين المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، تقدم شمس الدين نور الدين، بأوراق ترشحه لمقعد نقيب محامين المنيا، ليرتفع عدد المرشحين إلى 7، بينما ارتفع عدد المتقدمين لخوض الانتخابات على مقاعد العضوية 37 مرشحا داخل 11 دائرة.
وقال «الكسار» إن اللجنة تواصل تلقي الطلبات حتى الخامسة مساء يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر الجاري، بمقر النقابة العامة بالقاهرة، مؤكدا وجود إقبال على الترشح سواء لمقعد النقيب أو العضوية التي خصص لها مقعد بكل دائرة.
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