شكرا لقرائتكم خبر عن 45 ألف جنيه لتمويل 8 مشروعات بقرى مركز شبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هناء عقيلة، رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبين الكوم، إنه وبمتابعة إدارة التنمية بالوحدة المحلية تم الموافقة على تمويل عدد 15 مشروع إقراض ضمن مشروع وزارة التنمية المحلية لإقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة وصندوق التنمية المحلية بالقاهرة بقيمة إجمالية تبلغ ( 100000 ) جنيه، وتمت الموافقة الفعلية على تمويل تلك المشاريع، حيث تم تمويل مبلغ 22 ألف جنيه لتمويل عدد 4 مشروعات ممول من صندوق إقراض الأسر بالمحافظة بقرية مليج متنوعة ( 2تربية أغنام– 2ونش رفع ) و23 ألف جنيه لتمويل عدد 4 مشروعات ممول من صندوق إقراض الأسر بالمحافظة بقرية اصطباري (3 تربية أغنام – 1 كمبروسر).

ووجهت "عقيلة" بضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء الوحدات المحلية القروية للمشروعات ومدى تحقيقها لأهدافها للقضاء على البطالة وتشغيل الشباب في ظل الاستغلال الأمثل للموارد للدفع بعجلة الإنتاج وتحقيق مستوى معيشة أحسن للفرد.