شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مطرانيات في المنيا تصدر قرارات بمنع احتفالات رأس السنة وقداس الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت 8 مطرانيات في المنيا قرارات بمنع احتفالات رأس السنة وقداس الجمعة 1 يناير، وقصر الدخول على الآباء الكهنة و5 شمامسة فقط لصلاه القداس، وكذلك توقف جميع الخدمات والاجتماعات يومي 31 ديسمبر، و1 يناير وكذلك يومي 6 و7 يناير.

وحرص الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي وانصا والاشمونين، على إصدار بيان كشف خلاله على إلغاء الاحتفالات والاجتماعات والخدمات، وبث جميع طقس الصلوات عن طريق صفحة المطرانية.

كما حرص الأنبا اغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، على بث العظات الأسبوعية، عبر الصفحة الرسمية للمطرانية، وحذر إقامة الاحتفالات حرصا على أرواح المصليين.

بيان مطرانية ملوي بالمنيا