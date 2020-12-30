شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يوجه بمتابعة توفير تسهيلات للمترددين على السجل المدني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إنه وجه المختصين بالمكتب الفني بديوان عام المحافظة بمتابعة تنظيم وتوفير التسهيلات للمواطنين المترددين على السجل المدني بشارع عبدالسلام عارف بمدينة بني سويف وتوفير مقاعد كافية وتندات بأماكن الانتظار خارج مقر السجل. كان محافظ بني سويف قد زار خلال الأسبوع الجاري مقر السجل المدني، وتفقد بعض مكاتب وأقسام السجل الذي يخدم قرى مركز بني سويف، والتقى عدد من المواطنين أثناء قيامهم بإجراءات استخراج بعض الأوراق الثبوتية، ووجه بتوفير مقاعد انتظار للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمة، مع المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات ضمن خطة الدولة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا. الوضع في مصر

اصابات 135,233

تعافي 111,040

وفيات 7,520

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