شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة قلين يتابع أعمال النظافة والتطهير بشوارع المدينه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين حملة النظافه ورفع الإشغالات والتطهير والتعقيم على مستوى المركز والقرى، كما تم متابعة أعمال الرش والتطهير في الشوارع الرئيسية والداخلية في قلين المحطة والبلد وأعمال التجميل وقص الأشجار بمداخل المدينه بشارع جمال عبدالناصر.
وأضاف، أنه تم استكمال حملات النظافه داخل المدينه والقرى، وتم متابعة اعمال رفع الإشغالات بشارع جمال عبدالناصر، ورفع الأتربة المتراكمة، وكذلك الشوارع الفرعية في قلين البلد، وتم رفع جميع القمامه من شوارع المركز، مؤكدا على ضرورة رفع مستوى النظافه بالمدينه والقرى.
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