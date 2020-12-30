شكرا لقرائتكم خبر عن يوفر مداخل جديدة ويختصر زمن الرحلات.. «الجيزة» توضح مسارات محور ترعة الزمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضحت محافظة الجيزة أن مشروع محور ترعة الزمر يعد ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية التي تنفذ بواسطة وزارة الإسكان من خلال الجهاز المركزى للتعمير (جهاز تعمير القاهرة الكبرى) ويتم التنفيذ بواسطة شركات وطنية متخصصة في هذا المجال.

يبدأ مسار المشروع بالربط مع الطريق الدائري جنوباً «دائرى المنيب» وحتى الربط مع محور تحيا مصر شمالاً بطول 15 كم يتخللهم 8 كم كباري منها 3،65 كم كبارى دورين بخلاف المطالع والمنازل وباقى المسار سطحى وعرض المحور (30-65،5) متر شامل طرق الخدمة ويربط المحور المحاور العرضية الرئيسية ( القوس الشمالى للطريق الدائرى «دائرى الوراق»- محور26 يوليو – شارع جامعة الدول العربية – محور صفط اللبن – شارع فيصل – شارع الهرم- شارع خاتم المرسلين – كوبرى العمرانية).

يتضمن المشروع إنشاء محور حر إتجاهين بعرض ( 3 – 4 ) حارة مرورية في كل اتجاه طبقا لنتائج الدراسة المرورية بالإضافة إلى تطوير الطريق السطحى لخدمة الأهالى بالمناطق التي يمر بها المشروع وبعرض (2- 3)حارة مرورية في كل اتجاه طبقا للمتاح ويتضمن المشروع إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى ومحور تحيا مصر والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها.

يُعد المشروع أحد مشروعات الطرق القومية ويشكل محور طولي جديد بمحافظة الجيزة ويرتبط بالطريق الدائرى حيث يمثل تنفيذ هذا المحور إضافة كبيرة لمحافظة الجيزة لما سيحققه من تطور ملحوظ في إنسيابية الحركة المرورية ليس فقط على مستوى محافظة الجيزة ولكن لإقليم القاهرة الكبرى.

تم استغلال المسار السابق لترعة الزمر للربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى وطريق الصعيد جنوبا والقوس الشمالى للطريق الدائرى ومحور روض الفرج شمالا لنقل الحركة المرورية المتبادلة بين جنوب الجيزة وشمال الجيزة دون الدخول لمدينة الجيزة.

تم ربط المحاور العرضية والرئيسية بمحافظة الجيزة ربط مباشر وغير مباشر (الطريق الدائرى – محور تحيا مصر- محور 26 يوليو – امتداد جامعة الدول العربية ”كوبرى ناهيا“- محور صفط اللبن كوبرى -شوارع فيصل والهرم وخاتم المرسلين والثلاثينى ومستشفى الصدر). مع إعادة توزيع الحركة المرورية بما يخفف الإختناقات المرورية بميدان الجيزة ومحور 26 يوليو ومحور صفط اللبن.

يوفر المحور مداخل جديدة لمدينة الجيزة التي تعانى من محدودية مداخل الربط مع محافظة القاهرة، مما يقلل زمن الرحلات وأزمنة التأخير للحركة المرورية بين محافظتى القاهرة والجيزة.

يُشكل المحور استكمال الطريق الدائرى حول محافظة القاهرة.

يوفر المحور نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الجيزة من خلال الطريق الدائرى ويختصر زمن الرحلات داخل محافظة الجيزة، علاوة على توفير إستهلاك الوقود وتقليل التلوث.