شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بمدينة بلبيس ورفع تراكمات القمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بجولة تفقدية، صباح الأربعاء، بمدينة بلبيس لمتابعة أعمال النظافة والتجميل، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك رفع الإشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، والوقوف على نسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية بشوارع المدينة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد منطقة كوبري الهويس بمدينة بلبيس، وأصدر توجيهاته لرئيس المدينة بالبدء فورًا في أعمال التطوير والتجميل والتوسعة للمنطقة لاستيعاب حركة السيارات والمارة وتخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

انتقل المحافظ لتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سعد زغلول بطول 800 متر وعرض 10 أمتار، والذي يمثل محورًا مروريًا هامًا يربط بين شارع جمال عبدالناصر وطريق ترعة الإسماعيلية، مؤكدًا أن المحافظة قامت بوضع خطة لرصف عدد من الشوارع الرئيسية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

واطمئن محافظ الشرقية على نسب تنفيذ أعمال الرصف الجارية بمنطقتي الزعبلاوي والقيصارية، وشوارع أبوعيسي والغربلية والسنترال القديم باستخدام بلاط الإنترلوك، تنفيذا لخطة المحافظة لرصف وتجميل الشوارع الجانبية والتي لا يزيد عرضها عن 3 أمتار، وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها، مشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الاعمال ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من مشروعات في كل القطاعات الخدمية والتنموية.

وشدد محافظ الشرقية على رئيس مركز ومدينة بلبيس بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة، وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد، للانتهاء منها لتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.