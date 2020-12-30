شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تسير رحلات سياحية خاصة من رومانيا إلى شرم الشيخ والغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكمالاً لدور الشركة الوطنية مصر للطيران في تنشيط الحركة السياحية إلى المقاصد المصرية، وتزامنا مع فترة أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة، نجحت إدارة الرحلات الخاصة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في التعاقد مع كبرى وكالات السياحة في رومانيا على مجموعة من الرحلات من مدينتى بوخارست وكلوج إلى مدينة شرم الشيخ والغردقة خلال عطلة الكريسماس وذلك بأحدث طائراتها من طرازي الايرباص A320Neo وA220-300 وطراز البوينج B737-800.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير ٣٦٨ رحلة داخلية منتظمة وعارضة من الآن وحتى ١٥ يناير ٢٠٢١، بمعدل١٠٧ رحلة إلى شرم الشيخ، و٨٠ رحلة إلى الأقصر، و٩٢ رحلة إلى الغردقة، ٨٦ رحلة إلى أسوان ورحلتين إلى كل من مرسى علم وطابا، بمتوسط ١٨ رحلة داخلية يوميا.

وتلتزم مصر للطيران، بتطبيق خطة احترازية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، بالإضافة إلى توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة، وان تكون جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه وخاضعة لكافة معايير السلامة والجودة.