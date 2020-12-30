شكرا لقرائتكم خبر عن أصيب بفيروس كورونا.. جامعة المنوفية تنعي العميد الأسبق لكلية التربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر مكتب رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأربعاء، بيانا نعى فيه الدكتور جمال الدهشان أستاذ أصول التربية وعميد كلية التربية الأسبق عقب وفاته بفيروس كورونا المستجد. كان الراحل قد خضع للعزل المزلى لتلقى العلاج، ولكن ساءت حالته منذ ايام وتم نقله إلى مستشفى عزل معهد الكبد التابعة للجامعة. الوضع في مصر

اصابات 135,233

تعافي 111,040

وفيات 7,520

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